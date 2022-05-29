Похолодання і грозові дощі: прогноз погоди на 29 травня [ Редагувати ]
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В неділю, 29 травня в більшості регіонів України очікуються дощі, місцями прогнозують грози. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +4.
За даними синоптиків, сьогодні в центральних, південних та східних областях і в Карпатському регіоні вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +7 +9, вдень +19 +22 градуси;
- на заході вночі +4 +10 градусів, а вдень +17 +21;
- у східних областях вночі +12 +15, вдень +20 +25 градусів;
- на півдні країни вночі +12 +17 градусів, а вдень +22 +26;
- у центральних областях вночі +8 +13, вдень +19 +22 градуси.
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, вдень +20 +22.
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