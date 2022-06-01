У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах на початок 98-ї доби протистояння російським загарбникам.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман - Старий Караван, бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи українськиї військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Окупанти застосували штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту рф продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 9 атак ворога, знищено 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 ворожих автомобілів. У Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько 70 осіб.