Експрессекретарка Зеленського Мендель вийшла заміж (фото) [ Редагувати ]
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель офіційно оформила шлюб зі своїм коханим.
Як відомо, обранець Мендель – економіст, політик та колишній виконувач обов'язків міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта.
Після початку війни росії в Україні Кухта пішов добровольцем на передову. Він зробив пропозицію Юлії одразу після того, як почалася війна.
Мендель опублікувала фото з чоловіком, на якому вони позують, тримаючи у руках свідоцтво про шлюб. Колишня прессекретарка Зеленського також показала, які вони з Кухтою обрали обручки.
Сама Мендель у фейсбуці зазначила, що наразі лише розписалася із коханим, а от святкувати вони будуть вже після того, як настане мир.
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