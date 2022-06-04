Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель офіційно оформила шлюб зі своїм коханим.

Як відомо, обранець Мендель – економіст, політик та колишній виконувач обов'язків міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта.

Після початку війни росії в Україні Кухта пішов добровольцем на передову. Він зробив пропозицію Юлії одразу після того, як почалася війна.

Мендель опублікувала фото з чоловіком, на якому вони позують, тримаючи у руках свідоцтво про шлюб. Колишня прессекретарка Зеленського також показала, які вони з Кухтою обрали обручки.

Сама Мендель у фейсбуці зазначила, що наразі лише розписалася із коханим, а от святкувати вони будуть вже після того, як настане мир.