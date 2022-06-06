З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали: