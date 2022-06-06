росія несе масштабні втрати в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31250 (+100);
- Танки - 1386 (+5);
- Бойові броньовані машини - 3400 (+8);
- Артилерійські системи - 690 (+4);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 96 (+1);
- Літаки - 211 (+1);
- Вертольоти - 176 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);
- Крилаті ракети - 125 (+3);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2395 (+35);
- Спеціальна техніка - 53 (+0).
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Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї.