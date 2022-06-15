У росії сумніваються, що Україна існуватиме через два роки. Так у кремлі відреагували на пропозицію України укласти зі США угоду про постачання газу за ленд-лізом.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв.

Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ з оплатою поставки через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?

При цьому, на думку медведєва, "американцям уже байдуже".

"Вони (США, - ред.) настільки вклалися в проект "анти-росія", що все інше для них дрібниця ..." - додав він.