Можливе постачання США газу за ленд-лізом: медведєв пригрозив Україні [ Редагувати ]
У росії сумніваються, що Україна існуватиме через два роки. Так у кремлі відреагували на пропозицію України укласти зі США угоду про постачання газу за ленд-лізом.
Про це заявив заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв.
Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ з оплатою поставки через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?
При цьому, на думку медведєва, "американцям уже байдуже".
"Вони (США, - ред.) настільки вклалися в проект "анти-росія", що все інше для них дрібниця ..." - додав він.
по темі
Влада США має намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і MLRS. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол
У США не сумніваються, що володимир путін не полишає бажання захопити всю територію України
У вівторок, 14 червня, у російських Клинцях Брянської області (50 км від кордону з Україною) стався вибух попередньо на території військової бази.
Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів
Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти рф