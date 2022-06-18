ЗСУ взяли в полон пілота збитого російського літака Су-25 [ Редагувати ]
Су-25
Джерело: РИА Новости
Джерело: РИА Новости
Українські військові взяли в полон пілота російського літака Су-25. Штурмовик був збитий із ПЗРК.
Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко в Telegram.
"72-ю бригадою ім. Чорних Запорожців взято в полон пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися", - написав Геращенко.
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