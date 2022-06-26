У неділю вранці, 26 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область з території росії. Про це повідомляє ОК "Північ" в Telegram.

Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Горськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чутно 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про загиблих або поранених з боку мирного населення не надходила.