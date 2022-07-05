На Київщині попередили про пересування військової техніки [ Редагувати ]
У Броварському районі Київської області з 5 по 6 липня відбудуться командно-штабні навчання. Мешканців попереджають про пересування військової техніки.
Про це повідомляє в Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.
"У Броварах та на території району можливе пересування військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.
Мер закликав громадян з розумінням поставитися до поточної ситуації.
по темі
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 230 російських окупантів
Українці бійці продовжують нищити ворожу техніку та самих окупантів на півдні
У Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення при спробі втечі від бійців територіальної оборони
У Броварах під Києвом порушнику комендантської години, який тікав від патрульних, прострелили ноги. Порушник - 34-річний місцевий мешканець, який перебував у розшуку за крадіжку
Понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги