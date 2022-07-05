У Броварському районі Київської області з 5 по 6 липня відбудуться командно-штабні навчання. Мешканців попереджають про пересування військової техніки.

Про це повідомляє в Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.

"У Броварах та на території району можливе пересування військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав громадян з розумінням поставитися до поточної ситуації.