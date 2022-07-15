Ситуація на східному фронті вкрай напружена. До прикладу в Краматорську, де ми зараз перебуваємо, попередні два дні не змовкали вибухи й майже не вимикалась сирена повітряної тривоги. В Слов'янську ситуація - ідентична. Бахмут та Сіверськ, куди рвуться рашисти, під щоденними обстрілами. Але просування московських орд не відбувається - наша оборона на цьому напрямку непохитна. Хоча ватажки недоутворень ЛДНР вчора заявили, що вже зайшли у Сіверськ та Соледар. Але це відбулось лише в їх хворій уяві. Наша група буквально вчора працювала поблизу Сіверська й окрім жахливих руйнувань інших ознак "руського міра" - не побачила. Основною ціллю московитів залишаються ворота Українського Донбасу - Слов'янськ, та головна логістична розв'язка - Бахмут. Що там зараз відбувається далі у нашому репортажі з передової.

Гул від розривів снарядів на Бахмутському напрямку не змовкає ні вдень, ні вночі. На передовій тривають нескінченні артилерійські дуелі - рашисти готуються до наступу. Наші хлопці відповідають, але ховатися від ворожої артилерії - ще та задача!

Тут однокімнатна, але як гаряче то тут і п'ять чоловік влізе.

Поки є час - бійці дбають про захист. Глибокий окоп і міцний бліндаж - чи не єдиний шанс на виживання у цьому пеклі. А тому наші захисники працюють, навіть коли вже не вистачає сил.

Позивний "Шип", військовослужбовець ЗСУ:

Дуже гарно написав Сашко Положинський! Що саме важливіше у житті воїна? Лопата і люди, які з боку.

Московити вже другий тиждень не полишають спроб прорвати нашу оборону поблизу Бахмута. Обстріли змінюються штурмами й знову переходять в обстріли. У небі - безліч ворожих безпілотників. Тому, пересуваючись, бійці максимально маскуються.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Зараз працює ворожий безпілотник і краще пересуватись по такій пересіченій місцевості - маскування перед усім.

Головна ціль рашистів - знищити нашу артилерію. Саме її робота не дає окупантам просунутися вглиб Донецької області. По суті, наші гармати ведуть контрбатарейну боротьбу, підтримуючи піхоту.

Ярослав, військовослужбовець ЗСУ:

Все від того, що нас викривають …а якщо не буде підтримки артилерії …піхота, її просто подавлять вогнем. Як вам пояснити?

Від команди й звірки координат проходить усього кілька хвилин - і 152-міліметрові САУ починають рівняти позиції рашистів із землею.

Щільність артилерійського вогню на передовій просто вражає. За день один екіпаж САУ може використати до сотні снарядів!

Вразивши ціль, артилеристи або одразу міняють позицію, або маскуються - за такими потужними машинами ворог постійно полює. Ще тиждень тому, розповідає Василь, його екіпаж сидів майже без роботи - була нестача снарядів. Та зараз ситуація змінилася.

Василь, військовослужбовець ЗСУ:

Зараз трохи ліпше стало, а десь пару тижнів тому - то було… У нас вже трохи є - нам є чим відповідати. А раніше - на наш один, їхніх десять.

Українські артилеристи сподіваються, що поставки боєприпасів від союзників не припиняться. Адже битва за Український Донбас - тільки набирає обертів.