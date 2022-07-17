росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема - по навчальних закладах.

Три ракети російських окупантів прилетіло у Торецьку громаду. Про це повідомив Павло Кириленко, очільник Донецької ОВА.

Одна з ракет влучила у житловий квартал Торецька, дві - у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

"росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області. Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - наголосив Кириленко.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. Обсяги пошкоджень встановлюються, інформація про постраждалих не надходила.

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості. На місці працюють рятувальники.

Крім того, за 16 липня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох - в Удачному та одну людину у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - підсумував голова ОВА.