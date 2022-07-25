Хакери масово розсилають небезпечні електронні листи українцям [ Редагувати ]
В Україні зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, повідомляє про факти масового розсилання електронних листів із темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву", - про це пише Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Повідомляється, що відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.
Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).
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