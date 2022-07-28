Ворог обстріляв Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Вночі 28 липня окупанти з "Ураганів" і ствольної артилерії вдарили по двох громадах Криворізького району Дніпропетровської області - Зеленодольській і Апостолівській. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.
У Зеленодольській громаді снаряди влучили по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджено кілька будинків, зачеплені водопровід і газопровід. Люди не постраждали.
У Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
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