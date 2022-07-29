Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ОДА
У п'ятницю вранці, 29 липня, ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Дмитро Живицький.
Обстріл припав по Хотинській громаді.
Ніч у Сумській області була тихою. А ранок розпочався мінометним вогнем росіян по Хотинській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один.
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