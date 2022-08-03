"Газпром" відмовляється приймати газову турбіну для "Північного потоку" [ Редагувати ]
У "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу. Про це повідомляє ТАСС.
Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії і невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять поставку двигуна 073 на КС "Портова" неможливою.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що росія може отримати газову турбіну, якщо виявить бажання. Санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.
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