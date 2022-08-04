Жінка, яка поставила на вуха весь світ. Ненсі Пелосі. Сталева леді, яка у свої 82 є однією із найвпливовіших політиків Сполучених Штатів. То хто ж така Ненсі Пелосі? Дивіться у матеріалі Світлани Чернецької.

У круговерті великої політики Ненсі - із самого народження. Її батько Томас Д'Алесандро молодший був конгресменом від штату Меріленд. Потім його переобирали ще чотири рази. А коли дочка пішла до школи, батько став мером рідного Балтімора. Дівчинка часто брала участь у політичних кампаніях тата, а згодом її старший брат теж став мером. Вона була наймолодшою із шести дітей - і єдиною дівчинкою.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Ми були дуже релігійною католицькою сім'єю, страшенно патріотичною і відчайдушно демократичного спрямування. Але я ніколи не думала, що займатиму таку високу посаду.

В оточенні амбітних чоловіків Ненсі провела все життя. Але задніх не пасла. Коли її вперше обрали до Конгресу, там було лише 23 жінки з понад чотирьох сотень представників. Її переобирали 10 разів із дуже серйозною перевагою. А вже за 20 років Ненсі Пелосі ввійшла в історію, ставши першою жінкою - спікеркою Палати. Їй було 67.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Це історичний момент для Конгресу, це історичний момент для жінок Америки. На цей момент ми чекали понад двісті років. Для наших дочок і онучок сьогодні ми пробили скляну стелю.

Роль спікера у США - це не просто почесна посада, вона дає чималу владу. У разі недієздатності - президента, і віцепрезидента - повноваження переходять саме спікеру Палати представників. А у питаннях законодавства, цей високопосадовець може сміливо протистояти Білому Дому. І Ненсі Пелосі неодноразово користувалася цією можливістю. Вона виступала проти війни у Іраку у 2007-му. І прямо заявляла про це Джорджу Бушу.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Війна призвела до десятків тисяч жертв, коштувала сотні мільярдів доларів і завдала шкоди репутації Сполучених Штатів у міжнародному співтоваристві.

І саме їй приписують втілення в життя Обамакеар. Це національна програма охорони здоров'я. Але цьому документу загрожувала смерть у зародку, бо його не підтримували республіканці. Пелосі наполягла не йти на поступки і забезпечила ухвалення закону без єдиного голосу республіканців.

Барак Обама, президент США 2009-2017рр:

Я вважаю, що Ненсі Пелосі - видатна та історична політична лідерка. Так багато із того, чого ми добилися, ми добилися завдяки її розуму, наполегливості, її законодавчим умінням. Мені не вистачає слів, щоби описати усі достоїнства Ненсі Пелосі.

А ще Пелосі одна із небагатьох високопосадовців, яка виступає за посилення контролю за обігом зброї. Вона - проти заборони абортів, підтримує права представників ЛГБТ-спільноти та дітей мігрантів. Мати Пелосі була мігранткою з Італії, а у самої спікерки 5 дітей та 9 онуків.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Коли люди запитують мене - які найнагальніші питання на повістці Конгресу, я завжди кажу одне і те саме: наші діти, ніша діти, наші діти. Їхнє здоров'я, їхня освіта, економічна безпека їхніх сімей.

На найвпливовішу посаду у Палаті представників Пелосі повернулася вже за Трампа у 2019-му.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Я чула, що президент сказав, що я заслуговую стати спікеркою. Я не вважаю, що хтось на щось заслуговує. Важливо не те, що ти зробив, а що ти можеш зробити.

І її називають чи не єдиною високопосадовицею, яка не зламалася під тиском безапеляційного президента. Вона з гідністю відбивала усі нападки та образи Трампа у соцмережах. А коли дізналася про його тиск на президента Зеленського - не вагаючись, почала процес імпічменту. І зробила все можливе, щоби він став єдиним в історії очільником Білого Дому, якому двічі оголосили імпічмент.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Вчора президент вкотре дав нам докази, що не вміє розрізняти добро і зло. Це дуже сумно. І я вірю, що він був причетним до злочинного приховування фактів. Але щоб президент був таким безцеремонним, абсолютно байдужим до закону та будь-якого відчуття моралі, щоби закликати до міжнародного втручання…Наша розвідка з великою впевненістю каже, що росіяни втручалися в наші вибори. Це замах на нашу демократію.

Її саркастичні оплески Трампу підірвали інтернет у 2019-му і стали мемом. Мовляв, так мама плескає дитині, коли маля думає, що йому щось вдалося. А за рік демонстративно перед камерами вона порвала промову президента, називаючи її маніфестом брехні.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Чому ви порвали промову, пані спікерко? Бо зважаючи на альтернативи, це був найбільш ввічливий жест.

Спікерка була непохитною в підтримці України впродовж усієї кар'єри. А у травні не побоялася приїхати до Києва із несподіваним візитом.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Пане Зеленський, не дозвольте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити. Таким є мій погляд. Ми вас підтримуємо у боротьбі і ви просто не можете здатися під тиском хуліганів.

Що ж стосується поїздки на Тайвань, яка для багатьох стала несподіванкою, то це цілком послідовний крок Пелосі. Вона ніколи не приховувала своє ставлення до комуністичного режиму Китаю. Вона критикувала його за придушення заворушень у Тибеті, закликала бойкотувати Олімпійські ігри через численні порушення прав людей.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати Представників Конгресу США:

Ми не можемо вдавати, що нічого поганого в цьому немає. Бо це те саме, що потурати режиму. Останні три десятиліття дали чітко зрозуміти, що ми не можемо заплющувати очі на дії Пекіна, сподіваючись, що їхня поведінка просто зміниться. Так не буває.

Ненсі Пелосі просто залишається вірною своїм принципам. І дуже ймовірно, що поспішає виконати давні плани.

Вже у листопаді у США відбудуться загальні вибори. І хоча політикиня не заявляла про вихід на пенсію, але цілком можливо, що вона може втратити владу і вирішити більше не повертатися у велику політику.