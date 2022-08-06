Україна закликає розблокувати морські коридори не лише для зерна. До переліку експортних товарів в Мінекономіки хочуть додати ще й метали. Та чи підуть нам на зустріч міжнародні партнери? І як вже відреагував кремль на таку пропозицію? І чого вимагає взамін? Ольга Жидецька розкаже.

На цих кадрах балкер, завантажений українським збіжжям, відчалює з порту Чорноморська. Разом з ним ще два суховантажі - везуть 57 тонн української кукурудзи до Туреччини, Британії, Ірландії. Цей караван - перші ластівки втілення Стамбульських зернових домовленостей про розблокування експорту українського збіжжя. На нього Мінінфраструктури покладає великі надії - планують вийти на понад 100 суден на місяць.

Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України:

З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати й надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку.

Цю новину привітав президент України. Володимир Зеленський бачить у цьому шанс запобігти продовольчій кризі у світі. І головним завданням називає нарощування експорту української сільгосппродукції - за підтримки партнерів-гарантів безпеки зернової ініціативи.

Володимир Зеленський, президент України:

Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах, передусім Африки та Азії. Але не тільки там. Маємо пам'ятати, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейський урожай менший через спеку. А от український врожай зернових та олійних скоріш за все відповідатиме прогнозам.

Тим часом в українському уряді будують амбітні плани - у разі дотримання з боку росії стамбульської зернової угоди поширити її дію на експорт металу. Такими думками з "Файненшнл Таймс" поділився заступник міністра економіки Тарас Качка.

Ця угода може слугувати зразком для подальших домовленостей. Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою?

На це хутко зреагували у кремлі. Й одразу стали вимагати послаблення західних санкцій. Тих самих, що, за офіційною риторикою москви, не шкодять, а навпаки зміцнюють російську економіку.

дмитро пєсков, прессекретар президента росії:

В любом случае нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без увязки, прямой увязки, с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металла.

При цьому на Банковій вважають, що кремль шукатиме нагоди зірвати домовленості. Такої думки радник президента Михайло Подоляк. Тим часом росіяни продовжують нищити врожай на українських полях та агропромислову інфраструктуру.

Напередодні окупанти поцілили в зерносховище у Запорізькій області. Руїни елеватору поховали під собою 365 тон насіння соняшника.

Микола Крюк, менеджер елеватора:

Зруйновано було найбільший склад площею три тисячі квадратів. Тут загинула культура соняху, яку ми мали на зберіганні.

Та попри все українські аграрії, не зважаючи на обстріли та пожежі, продовжують збирати врожай з полів. Адже розуміють, цьогоріч їхня праця і хліб дорогі та важливі як ніколи. Зібрати ж, за урядовими підрахунками, зернових та олійних розраховують 65 мільйонів тонн.