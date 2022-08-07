Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що сили та засоби протиповітряної оборони не можуть перехопити снаряди реактивної артилерії. Їх потрібно знищувати на землі. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ".

Під час обстрілу артилерії, якщо є інформація, також вмикається сигнал повітряної тривоги. Але люди часто сприймають це як ракетну атаку.

Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО - безсила.

Саме від обстрілів з реактивної та ствольної артилерії страждають прифронтові міста, зокрема Харків та Миколаїв. Окупанти використовують для атак РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган".

Зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для перехоплення повітряних цілей.

Він підкреслив, що потрібно знищувати противника на місці, звідки він б'є по українських містах. Для цього потрібно більше озброєння від партнерів.