На півдні ЗСУ знищили десятки військових і склад боєприпасів [ Редагувати ]
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ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки росіян.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Facebook.
ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
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