ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки росіян.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Facebook.

ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.