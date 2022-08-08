Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,

артилерійських систем - 960 (+2) од,

РСЗВ - 261 (+1) од,

засоби ППО - 132 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

вертольотів - 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),

крилаті ракети - 182 (+0),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,

спеціальна техніка - 86 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.