Генштаб назвав величезні втрати росії на війні в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,
- танків - 1811 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,
- артилерійських систем - 960 (+2) од,
- РСЗВ - 261 (+1) од,
- засоби ППО - 132 (+0) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- вертольотів - 192 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
- спеціальна техніка - 86 (+0).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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