Молдова розробила план на випадок непередбачених дій "Газпрому" [ Редагувати ]
Молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.
Про це повідомляє infotag.md.
Як заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, цей план враховує можливість скорочення або припинення поставок, щоб "зима не застала зненацька".
"Ми не говоримо про те, що цей план буде застосовуватися в повному обсязі або частково. Ми говоримо про те, що розроблено комплекс заходів для того, щоб оперативно відреагувати на непередбачені обставини", - зазначив він.
Він також додав, що підписаний на п'ять років договір з "Газпромом" не виключає певні ризики.
"Ми бачимо, що "Газпром" вже припинив або скоротив поставки газу до цілої низки країн Європи. Ми бачимо ситуацію в Німеччині, Болгарії, Італії, Польщі, Фінляндії та інших країнах. Я думаю, що це здоровий глузд, і правильно, що у нас є цей план", - додав Спину.
по темі
У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію
Росіяни стали активно використовувати засуджених на полі бою, як розхідний матеріал
Технічні процедури по газопроводу "Північний потік" нібито неможливо завершити через санкції, введені за війну проти України
Повідомляється, що посольство Латвії в росії призупинило оформлення віз для росіян на невизначений термін
У середу, 3 серпня, міністр оборони Молдови Анатолій Носатий зробив заяву