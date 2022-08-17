На Одещині визначились з формою навчання у школах з 1 вересня

На Одещині з 1 вересня 2022 року запровадять змішаний формат навчання у школах, однак остаточне рішення мають ухвалити батьки. В області є школи, в яких укриття повністю облаштовані для використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи. Школи можуть скористатися освітньою субвенцією для підготовки до навчального року