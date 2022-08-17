Ракетний удар по Одеській області: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини.
Про це повідомляється в Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Ракети зруйнували базу відпочинку в одному з населених пунктів регіону, також знищено кілька приватних будинків неподалік. За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Рятувальна операція триває.
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