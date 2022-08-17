Понад 100 вибухів за добу: окупанти обстріляли прикордоння України [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Про це повідомляє ДПСУ.
Загалом за добу нараховано понад 100 вибухів.
Російські окупаційні війська обстрілюють прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, автоматичних гармат, САУ та гранатометів.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися 9 громад на в Чернігівській області та 1 громада Харківської області. Загалом нараховано понад 100 вибухів.
Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Волфіно, Тьоткіно, Політотдєльчеськоє, Комсомольскоє, Вязове, Сподарюшино, Безімено.
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