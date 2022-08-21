В акваторії Одеської області знищена дрейфуюча міна [ Редагувати ]
В Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.
Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
Ліквідацію небезпечної знахідки виконав спеціальний підрозділ Військово-Морських сил ЗСУ.
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