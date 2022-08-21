рф тримає в Чорному морі 5 кораблів із "Калібрами" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Чорному морі зараз перебувають 5 російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 36 крилатими ракетами.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 36 ракет", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними військових, в Азовському морі рф продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
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