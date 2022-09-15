У Мелітополі Запорізької області окупанти захопили локомотивне депо. Загарбники вирішили готуватись до зими. Про це повідомляє "РІА-Мелитопіль".

Звітували про відновлення залізничного сполучення та утеплення депо. Якщо говорити зрозумілою мовою, окупанти взялися за утеплення захопленого депо.

При цьому у своїх пабліках окупанти вже встигли повідомити, що "на даному етапі в ремонтному депо йде підготовка до зими". При цьому вони не забули згадати, що нібито співробітники знову забезпечені роботою, а потяги їздять.

При цьому, за словами місцевих жителів, з ремонтними та й взагалі будь-якими роботами в депо дуже складно - найняті загарбниками робітники лагодити потяги не вміють від слова зовсім.