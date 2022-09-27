В Одесі пролунали вибухи під час тривоги [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Думская
Джерело: Думская
В Одесі прогриміли два вибухи у вівторок, 27 вересня. Повідомляється, що вибухи було чутно на півночі міста. Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Громадяни мають негайно піти в укриття, а якщо такої можливості немає - дотримуватися правила "двох стін".
Пізніше у місті пролунали ще два вибухи.
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