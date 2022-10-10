Данілов про загрозу наступу з Білорусі: Україна відстежує всі процеси [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов.
"Що стосується Лукашенка (лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка - ред.) та його заяв, ви знаєте, що він заручник ситуації. Ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається", - заявив Данілов, коментуючи погрози настання з Білорусі.
Він наголосив, що прикордонники, тероборона та весь сектор безпеки та оборони, що знаходиться у прикордонних областях, готовий до будь-якого розвитку подій.
"Я можу сказати - охочих боротися з нами справжніх білорусів майже немає. Те, що стосується вищого політичного керівництва - якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн", - зазначив Данілов.
За його словами, зараз мета ворога полягає у тому, щоб залякати українців. Для цього вони здійснюють психологічні атаки, які необхідно перетерпіти.
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