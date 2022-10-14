Зеленський поговорив з президентом Литви: що вирішували [ Редагувати ]
У п'ятницю, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Про це повідомляється в Telegram українського лідера.
Політики обговорили потреби українських військ.
Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальшу євроатлантичну інтеграцію.
Глава держави подякував президенту Литви за вітання із Днем захисників і захисниць України.
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