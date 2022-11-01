Тисячі радісних коментарів залишили росіяни під новинами про масований ракетний обстріл України напередодні. На болотах досі вірять, що удари по енергетичній інфраструктурі зламають дух української боротьби.

Та все навпаки. Приміром у Запоріжжі, атаки ворожої армії викликали лише лють до країни-агресорки та її жителів. Продовжить - Сергій Вендін.

Відкриті магазини, кафе та люди, які прогулюються центром Запоріжжя - жодної паніки. Ще кілька годин тому у місті пролунала серія потужних вибухів. Рашисти вели обстріл крилатими ракетами та зенітними ракетами комплексу С-300.

Сергій Вендін, кореспондент:

Напередодні русня вдарила по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. Після прильотів у деяких районах разом зі світлом зникла вода та фм-радіо. Перебої були й з мобільним зв'язком.

Через ракетну атаку було знеструмлено майже все місто. Раптове вимкнення електрики додало клопоту городянам.

Артем, житель Запоріжжя:

Дитині приготовить что-то, розігріть. Мала дитина. Отакий дискомфорт викликало.

Кафе, у якому працює Олександр, відчинилося із запізненням.

Олександр, бариста:

Десь години три, наверно, не було. Відсутність світла, таким чином відсутність людей, прибутку і так далі.

Енергетики змогли у найкоротший термін відновити електропостачання. Хоча до можливих проблем із живленням запоріжці підготувалися заздалегідь.

Свечки купили. Павербанки зарядили - мы были полностью готовы. Если б мы проспали, то были бы во всеоружии.

На росії чомусь впевнені, що удари по енергетичній інфраструктурі зламають українській опір. Та в жителів Запоріжжя, здається, вичерпався страх. Залишилися огида та лють до ворога.

Щоб подальше пішли. Звідки прийшли, а пішли ще дальше.

Шоб они здохли быстрее и отстали от нас…

А для Романа удар по критичній інфраструктурі став додатковим стимулом якнайшвидше долучитися до наших оборонців.

Роман, житель Запоріжжя: