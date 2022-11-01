Український дух не зламати: обстріли інфраструктури викликають тільки лють [ Редагувати ]
Тисячі радісних коментарів залишили росіяни під новинами про масований ракетний обстріл України напередодні. На болотах досі вірять, що удари по енергетичній інфраструктурі зламають дух української боротьби.
Та все навпаки. Приміром у Запоріжжі, атаки ворожої армії викликали лише лють до країни-агресорки та її жителів. Продовжить - Сергій Вендін.
Відкриті магазини, кафе та люди, які прогулюються центром Запоріжжя - жодної паніки. Ще кілька годин тому у місті пролунала серія потужних вибухів. Рашисти вели обстріл крилатими ракетами та зенітними ракетами комплексу С-300.
Сергій Вендін, кореспондент:
Напередодні русня вдарила по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. Після прильотів у деяких районах разом зі світлом зникла вода та фм-радіо. Перебої були й з мобільним зв'язком.
Через ракетну атаку було знеструмлено майже все місто. Раптове вимкнення електрики додало клопоту городянам.
Артем, житель Запоріжжя:
Дитині приготовить что-то, розігріть. Мала дитина. Отакий дискомфорт викликало.
Кафе, у якому працює Олександр, відчинилося із запізненням.
Олександр, бариста:
Десь години три, наверно, не було. Відсутність світла, таким чином відсутність людей, прибутку і так далі.
Енергетики змогли у найкоротший термін відновити електропостачання. Хоча до можливих проблем із живленням запоріжці підготувалися заздалегідь.
Свечки купили. Павербанки зарядили - мы были полностью готовы. Если б мы проспали, то были бы во всеоружии.
На росії чомусь впевнені, що удари по енергетичній інфраструктурі зламають українській опір. Та в жителів Запоріжжя, здається, вичерпався страх. Залишилися огида та лють до ворога.
Щоб подальше пішли. Звідки прийшли, а пішли ще дальше.
Шоб они здохли быстрее и отстали от нас…
А для Романа удар по критичній інфраструктурі став додатковим стимулом якнайшвидше долучитися до наших оборонців.
Роман, житель Запоріжжя:
Я приехал из Германии, вернулся, неделю назад. Нажаль я не проходив службу, у мене була відстрочка, но все равно буду искать возможности. Щоб вони повиздихали, я їм помогу.
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Майже одразу після вибухів у домівках городян почало зникати світло та вода. Зупинилися потяги метро та наземний електротранспорт. Втім, його роботу вже ввечорі майже повністю відновили.
Влучання припали на об'єкти промислової та соціальної інфраструктури. Одного працівника поранено. Крім того, пошкоджено житлові будинки та автостоянку поруч.
Україні потрібна економія у понад 20% енергоресурсів. Це означає, що заощаджувати має вся країна. У Запоріжжі відімкнули вуличне освітлення. А от погодинні відключення поки не застосовували.
Внаслідок обстрілів цілі будинки завалюються, як карткові. Від прямих влучань ворожих ракет споруди не витримують та ховають під завалами мирних людей.
Ракетами С-300 окупанти напередодні обстріляли обласний центр. Пошкоджено житловий будинок та місцеву інфраструктуру.