У Херсоні вводять комендантську годину: скільки триватиме [ Редагувати ]
У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.
Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.
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