На Бахмутському напрямку, де українські військові героїчно тримають оборону, російські окупанти здійснюють до 10 штурмів протягом дня та трохи менше вночі.

Про це розповів командир батальйону "Свобода" НГУ Петро Кузик.

Він зазначив, що Збройні сили України на кожній ділянці Бахмутського фронту зазнають втрат.

"Сьогодні троє поранених. На кожній ділянці Бахмутського фронту приблизно така сама ціна", - зауважив командир.

За його словами, ситуація не є простою, оскільки ворог накопичив групи для наступу, зберіг наступальний потенціал, підсилився тими, кого перевели з херсонського напрямку.

"І вони одночасно вже третій день поспіль пішли з усіх напрямків - справа, зліва, в лоб по центру, по всій лінії, що обрамляє Бахмут, намагаються протиснутись", - розповідає він.

У деяких місцях, на метрів 50-100 вдається звільнити, однак їх одразу ж вибивають більш свіжі підрозділи. Деяким вдається утримувати цей натиск.

"Через те, що колеги відійшли, ми зараз у непростій ситуації, у напівоточенні, але ми розмовляли - ніякої паніки немає, зараз їх підсилять і заберуть назад ці позиції. В сторону основного напрямку - ворога відкинули на досить значну відстань", - наголошує військовий.

Водночас ані ЗСУ, ані окупанти - не можуть зрушити, відбувається динамічна, високо маневрова боротьба.

"Одна посадка чи два кущі можуть за добу перейти то в одні, то в інші руки. Кількість штурмів в день нарахували до 10, вночі трохи менше - 8-7 штурмів. Побут ви всі бачили - бруд, болото, відсутність тепла і так далі. Це ускладнює логістичні ланцюги, але моральний дух досить високий. Не бачу втрат, які несе ворог, хіба що вони підуть на ще більший штурм, звезуть більше людей і кинуть їх в топку", - додав Петро Кузик.