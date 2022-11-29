Окупанти пошкодили електролінії у Сумській області: без світла тисячі жителів [ Редагувати ]
У Сумській області через обстріл російських окупантів у чотирьох громадах пошкоджено лінії електропередач. Через це понад 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, в Ямпільській громаді 2676 абонентів без електропостачання, у Глухівській - сім, у Краснопільській - 649 та у Білопільській - 64.
"На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення", - зазначив Живицький.
Також, за його словами, ворог сьогодні, 29 листопада, обстріляв чотири громади у регіоні. У Новослобідській громаді зафіксували 29 "прильотів" з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено зерносклади, два трактори, три автомобілі, адмінбудівлю та ЛЕП.
У Ворожбянській громаді було 30 "прильотів". Пошкоджено 10 житлових будинків.
Краснопільську громаду окупанти обстрілювали з артилерії шість разів протягом дня. Там було пошкоджено легковий автомобіль.
У Дружбівській громаді також зафіксували "прильоти" з артилерії. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та електромережі.
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