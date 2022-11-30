Відновлення енергосистеми протягом тижня: США надішлють першу допомогу Україні [ Редагувати ]
Найближчими днями Сполучені Штати планують надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі NBC.
Про яку саме допомогу в цьому випадку йдеться, поки що офіційно не повідомляється.
Ми вважаємо, що можемо почати надавати деякі матеріали, першу партію протягом тижня.
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