Найближчими днями Сполучені Штати планують надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі NBC.

Про яку саме допомогу в цьому випадку йдеться, поки що офіційно не повідомляється.