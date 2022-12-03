Супутникові знімки Maxar Technologies свідчать про те, що росія зміцнює свою військову присутність в окупованому Маріуполі. Знімки було опубліковано у Twitter.

За інформацією компанії, фото зроблено у середу, 30 листопада.

У Маріуполі нещодавно у північному центрі міста збудували російський військовий комплекс. Зверніть увагу на гасло "армія росії - мешканцям Маріуполя" на верхній частині даху.

Крім того, на даху будівлі можна побачити червоно-біло-блакитну зірку російської армії.

Компанія також показала знімки кількості могил на міському цвинтарі.

Зображення з'явилися на тлі повідомлень, що рф повільно нарощує свої оборонні позиції в Маріуполі, через українські контрнаступи на півдні та сході дедалі більше ставлять місто під загрозу.

Це місто є стратегічно важливим для росії, оскільки є частиною її "сухопутного мосту", що сполучає росію з анексованим Кримом.