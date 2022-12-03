З'явилися супутникові знімки нової бази рф у Маріуполі [ Редагувати ]
Супутникові знімки Maxar Technologies свідчать про те, що росія зміцнює свою військову присутність в окупованому Маріуполі. Знімки було опубліковано у Twitter.
За інформацією компанії, фото зроблено у середу, 30 листопада.
У Маріуполі нещодавно у північному центрі міста збудували російський військовий комплекс. Зверніть увагу на гасло "армія росії - мешканцям Маріуполя" на верхній частині даху.
Крім того, на даху будівлі можна побачити червоно-біло-блакитну зірку російської армії.
Компанія також показала знімки кількості могил на міському цвинтарі.
Зображення з'явилися на тлі повідомлень, що рф повільно нарощує свої оборонні позиції в Маріуполі, через українські контрнаступи на півдні та сході дедалі більше ставлять місто під загрозу.
Це місто є стратегічно важливим для росії, оскільки є частиною її "сухопутного мосту", що сполучає росію з анексованим Кримом.
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