Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

Про це повідомляється в Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він.

За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення.

"Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.