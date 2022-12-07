Понад 50 разів: окупанти обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.
Про це повідомляється в Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він.
За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення.
"Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.
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