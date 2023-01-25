Споживання зростає: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом [ Редагувати ]
В Україні через похолодання збільшується споживання електроенергії. У зв'язку з цим, зростає й дефіцит потужності. Про це повідомляє "Укренерго".
З огляду зростання споживання збільшується і дефіцит потужності. При чому виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження вводять аварійні відключення.
До того ж, за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Ремонтні роботи тривають там, де військові надали дозвіл.
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