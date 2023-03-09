Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російські зенітні ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ" за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє прес-службу СБУ.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!" - зазначають в СБУ.

Зазначимо, що "Тор-М2" - це всепогодний тактичний ЗРК, який може вести вогонь на ходу без зупинок, а "С-300ВМ" - це ППО, яка може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичні та тактичні ракети, аеробалістичні та крилати ракети.