Українські спецпризначенці знищили дві російські ЗРК (відео) [ Редагувати ]
Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російські зенітні ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ" за допомогою дронів-камікадзе.
Про це повідомляє прес-службу СБУ.
"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!" - зазначають в СБУ.
Зазначимо, що "Тор-М2" - це всепогодний тактичний ЗРК, який може вести вогонь на ходу без зупинок, а "С-300ВМ" - це ППО, яка може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичні та тактичні ракети, аеробалістичні та крилати ракети.
по темі
Кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України
СБУ затримала інформатора, який збирав дані для ворога про місця базування та переміщення Сил оборони
Російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, проведе за ґратами 12 років
Служба безпеки України викрила двох агітаторів, які вихваляли російських окупантів: серед затриманих виявився і колишній мер із Чернігівщини
В Україні суд виніс вирок чотирьом колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень