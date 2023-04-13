У Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки (фото) [ Редагувати ]
У четвер, 13 квітня, у східній частині Криму пролунали вибухи. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Крымский ветер".
Місцеві кажуть, що вибухи пролунали у районі скупчення російської техніки.
За попередніми даними, вибухи пролунали сьогодні зранку у районі села Кринички Кіровського району. Після цього місцеві жителі помітили дим.
"Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, було багато російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.
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