Окупанти планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях [ Редагувати ]
Окупанти загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так звані "районні адміністрації" росіян на окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів". Вказівку розіслало Міністерство оборони рф та дало термін на її виконання до 18 квітня.
Зазначається, що списки треба подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих "військоматів".
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