Президент Бразилії закликав створити аналог G20 для миру в Україні [ Редагувати ]
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення "Великої двадцятки" для миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ.
Про це повідомляє El Tiempo.
Бразильський лідер заявив, що говорив із президентами Об'єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до G20 країн із розвиненою економікою, для посередництва у війні Росії проти України.
"Учора я говорив з еміратським шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль Нагаяном про війну. Я говорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном про мир. І я думаю, що ми знаходимо людей, які вважають за краще говорити про мир, а не про війну. Я думаю, ми доб'ємося успіху", - заявив він.
Зазначимо, що візит Сілви до Китаю був зосереджений на зміцненні зв'язків і поширенні повідомлення про те, що "Бразилія повернулася як ключовий гравець на світовій арені". Водночас країна балансує на межі, оскільки також прагне тісніших зв'язків із Вашингтоном.
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