Парламентські вибори в Україні, які повинні були пройти у жовтні, відбудуться одразу після припинення воєнного стану. Його було запроваджено у лютому 2022 року через російське вторгнення. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Укрінформу".

Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюся, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство.

Він нагадав, що питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Так, за словами Стефанчука, в законі "Про правовий режим воєнного стану” зазначається, що під час воєнного стану вибори не проводяться.

Це абсолютно логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах, неможливо забезпечити реалізацію як активного, так і пасивного виборчого права.

Водночас він додав, що, на його думку, "зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися".