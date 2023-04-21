Коли в Україні відбудуться вибори в Раду [ Редагувати ]
Парламентські вибори в Україні, які повинні були пройти у жовтні, відбудуться одразу після припинення воєнного стану. Його було запроваджено у лютому 2022 року через російське вторгнення. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Укрінформу".
Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюся, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство.
Він нагадав, що питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Так, за словами Стефанчука, в законі "Про правовий режим воєнного стану” зазначається, що під час воєнного стану вибори не проводяться.
Це абсолютно логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах, неможливо забезпечити реалізацію як активного, так і пасивного виборчого права.
Водночас він додав, що, на його думку, "зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися".
Це точно не питання виборів. Це питання нашої спільної перемоги. Буде перемога - буде все інше.
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