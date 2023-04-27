Системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex, здатні захищати від дронів, вже надійшли в Україну і перебувають на бойовому чергуванні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia SpA, що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок - ППО малого радіусу дії Skynex", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що Україна потребує такої ефективної зброї для захисту від дронів, якими нас атакує Росія.

"Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні", - додав прем'єр-міністр.

За його словами, також розглядається можливість спільного виробництва компонентів цих систем та ведеться робота над тим, щоб Україна могла мати їх у більшій кількості.

"Вони створять надійний щит довкола наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", - резюмував Шмигаль.

Skynex виконують функції протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, зокрема, вони здатні збивати дрони та крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами. Головним озброєнням системи ППО є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3. Одна установка Skynex коштує 90,5 млн дол.