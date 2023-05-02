Постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні і їхньому життю нічого не загрожує. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі знову обстріляли Нікополь з артилерійського озброєння. Також зранку обстріляли. Загиблих та постраждалих немає, у місті працюють рятувальники", - розповів Лисак про оперативну ситуацію в області.

Також він прокоментував стан здоров'я дітей, які постраждали під час нещодавнього обстрілу Павлограду.

"5 дівчаток від 8 до 16 років. Вони всі перебувають на амбулаторному лікуванні і їхньому життю нічого не загрожує. У двох дівчаток різані рани, а троє сестричок отруїлись продуктами горіння. У нас є спеціальний центр, в якому проводиться робота з батьками, учителями, щоб в подальшому діти могли жити спокійним життям. Таких занять вже понад 100 було проведено в цьому році", - заявив Лисак.

Крім того, голова Дніпропетровської ОДА розповів, чи вдалось відновити у Павлограді системи життєдіяльності.

"Фактично вчора ввечері відновили усі системи життєдіяльності, окрім електрики. Є досить великі руйнування, але впевнений, що протягом 4-5 днів ми зможемо все ліквідувати і запустити", - резюмував він.