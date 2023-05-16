ППО збили російський дрон у Черкаській області (фото) [ Редагувати ]
Під час масованої атаки рф територією України вночі у вівторок, 16 травня, українські військові збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон.
Про це повідомляє в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурць.
"Ворог намагався завдати удару по території нашої області", - констатував він.
За словами Табурця, однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника.
"Без потерпілих і руйнацій", - додав очільник регіону.
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