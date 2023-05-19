Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомляє сайт глави держави.

Під час зустрічі було детально обговорено актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

Глава Української держави висловив подяку Мухаммаду бін Салману аль Сауду за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість.

Президент України розповів про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору.

Володимир Зеленський також розповів про головні елементи української мирної ініціативи - формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

Глава держави також відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців. Президент подякував Спадкоємному принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій. Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави.

Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.