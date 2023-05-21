Українські військові не виключають, що ЗСУ можуть вийти з Бахмута. Відповідне рішення буде ухвалювати командування.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - заявив Череватий.

Він зазначив, що українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав речник.