Окупанти атакували Куп'янськ: є поранені [ Редагувати ]
У понеділок, 22 травня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. Поранення отримали двоє людей.
Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. На жаль, поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років.
За даними очільника регіону, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Крім того, через обстріл в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура.
На місці працюють екстрені служби.
по темі
У суботу, 20 травня, війська рф обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
У ніч проти неділі, 14 травня, російські окупанти атакували Україну з різних напрямків
У четвер зранку, 11 травня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області
Окупанти обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня