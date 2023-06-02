В Індії з рейок зійшов пасажирський поїзд. Про це повідомляє Times of India та Hindustan Times.

Багато постраждалих.

Є загиблі.

Аварія сталася в індійському штаті Одіша. Унаслідок аварії постраждало понад 300 осіб.

Водночас Hindustan Times із посиланням на місцеву владу пише, що поранення дістали 192 людини, ще 50, імовірно, загинули. Також повідомляють, що багато пасажирів не можуть вибратися з перевернутих вагонів.

Що саме сталося, поки що невідомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов з рейок, після чого зіткнувся з вантажним потягом.

Lamentablemente, se reportan al menos 50 personas fallecidas y más de 300 heridas como resultado de un choque de trenes en el estado de Odisha, India. En este momento, los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, junto con bomberos, médicos y policías, están… pic.twitter.com/aOQK4vTsdR — Campus Televisión (@CampusTvhn) June 2, 2023