В Індії з рейок зійшов пасажирський поїзд. Про це повідомляє Times of India та Hindustan Times.

Аварія сталася в індійському штаті Одіша. Унаслідок аварії постраждало понад 300 осіб.

Водночас Hindustan Times із посиланням на місцеву владу пише, що поранення дістали 192 людини, ще 50, імовірно, загинули. Також повідомляють, що багато пасажирів не можуть вибратися з перевернутих вагонів.

Що саме сталося, поки що невідомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов з рейок, після чого зіткнувся з вантажним потягом.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9