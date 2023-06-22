Зеленський звільнив посла України у Білорусі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь", - йдеться у документі.
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