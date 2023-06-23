Запустили ракети з гвинтокрила: росіяни обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Прикордоння Сумської області зазнало обстрілу з боку російських окупаційних військ. У результаті за день у регіоні сталося 50 вибухів
Про це повідомляє в Telegram-каналі Сумська ОВА.
За даними ОВА, росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння.
По Білопільській громаді з території Росії з гвинтокрила було здійснено пуск чотирьох ракет. Також був мінометний обстріл.
У Середино-Будській громаді було зафіксовано мінометний обстріл, внаслідок якого було пошкоджено приватне домоволодіння.
У Шалигинській громаді ворог скинув 7 мін та здійснив обстріл з артилерії.
У Великописарівській громаді з російського безпілотника було здійснено скидання 1 ВОГ. Також був обстріл з СПГ-9.
У Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, а в Зноб-Новгородській було здійснено мінометний обстріл.
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